The Washington Post: Украинцы недовольны итогами Майдана!

В прошлый вторник исполнилось четыре года с момента начала на Украине демонстраций, которые позже переросли в революцию. Чтобы отметить эту годовщину, президент Украины Петр Порошенко посетил Майдан – центральную площадь Киева, где разыгрались самые драматичные события конца 2013 и начала 2014 годов. Вместе с премьер-министром страны и спикером парламента Порошенко, которого сопровождала его супруга, возложил цветы к памятнику десяткам людей, погибших от рук снайперов в кульминационный момент революции, после которого предшественник Порошенко бежал из страны. С тех пор в боях на востоке Украины погибло несколько тысяч человек.

Утром того дня я была в Киеве, и я не могла не обратить внимание на эту годовщину и связанные с ней мероприятия. Во многом это объяснялось тем, что появление президента в центре города спровоцировало невероятные пробки на дорогах. Людям приходилось переносить и искать другие места для встреч. Я лично слышала, как некоторые жители города громко выражали свое недовольство – и в определенном смысле это отличные новости. В 2014 году многие боялись, что вторжение России на территорию Украины, последовавшее за революцией Майдана, неизбежно приведет к оккупации Киева. Но вместо этого в 2017 году украинская столица страдает от перегруженности дорог – согласитесь, это гораздо более благоприятный исход. Несравнимо более благоприятный – если только вы не работаете водителем автобуса, потому что в этом случае ситуация катастрофическая.

Возможно, этот пример покажется вам тривиальным, но сейчас любой разговор об Украине выглядит именно так. В течение всего 10 минут вы можете услышать самые разные мнения и точки зрения, от оптимизма, пессимизма и гордости за революцию до гнева и раздражения в связи с тем, что ничего не получается. Оценка зависит от того, с кем вы разговариваете и, что еще важнее, какими были ожидания этого человека четыре года назад. В своей книге под названием «Украинская ночь» (The Ukrainian Night) Марси Шор (Marci Shore) описала то, как революция Майдана по-настоящему изменила жизни тех людей, которые приняли в ней участие. Обыкновенные украинцы, которым внезапно пришлось принимать экзистенциальные решения, рисковали своими жизнями, чтобы выразить своей протест против несправедливого правительства, против коррупции, против автократии и чтобы выступить в поддержку иного, «европейского» будущего.

«"Лайки" в Фейсбуке не считаются!» – так звучал первоначальный призыв к протестам. В последующие месяцы некоторые украинцы добровольно отправились защищать страну от вторжения России – или собирать деньги для солдат и на военное оборудование. Это стало моментом «конца двойственности». И это объясняет, почему спустя четыре года многие их тех, кто вошел в новое правительство, в новый парламент или выступал за перемены на Украине, испытывают разочарование.

Необходимо подчеркнуть, что за последние четыре года нынешнее руководство Украины сумело достичь гораздо более значимых успехов, чем все постсоветские правительства достигли за два десятилетия. При Порошенко в стране были проведены реформы банковского сектора, здравоохранения и газового сектора (газовый сектор был самым важным источником коррупции). С целью борьбы с коррупцией в стране также была внедрена электронная система госзакупок.

После длительной и очень тяжелой рецессии экономика Украины постепенно начинает расти, и значительная часть активности сконцентрирована в отрасли технологий. Также предпринимаются попытки радикальным образом изменить систему высшего образования. В Киево-Могилянской академии, старейшем университете, который был восстановлен в 1991 году, студенты изучают самые разные дисциплины, от информатики и финансов до истории. Я спросила ректора академии, сколько студентов говорят на английском языке. «Все», – ответил он.

Все эти изменения произошли на фоне непрекращающегося военного конфликта, который с каждым днем становится все бессмысленнее. На этой неделе в результате «переворота» сменилось «правительство» в одной из крохотных пророссийских «республик», созданных ополченцами на востоке Украины. Целая серия загадочных убийств и тысячи кибератак на все, от электросетей до частных компаний, стали отличительными чертами этой гибридной войны. Лишившиеся своего влияния олигархи проводят информационные кампании против правительства как изнутри страны, так и из-за рубежа.

Однако борцы с коррупцией и оппозиционные политики не испытывают удовлетворения: они недовольны списком достижений и множеством препятствий, которые мешают более стремительным переменам. Они хотят, чтобы их лидеры более решительно разорвали связи с прошлым. Они хотят, чтобы работа антикоррупционных институтов оборачивалась реальными приговорами. Они хотят, чтобы внутренней борьбе между различными правоохранительными агентствами пришел конец. Они жалуются на то, что органы внутренних дел до сих пор запугивают своих оппонентов.

«Мы начали множеств процессов, – сказал мне один депутат украинского парламента. – Но мы не чувствуем, что эти процессы необратимы». Возможно, это поколение украинских реформаторов слишком нетерпеливо, но, вполне вероятно, они правы. Если вы коренным образом изменили свою жизнь ради своей страны, неудивительно, что вам хочется, чтобы ваша страна тоже коренным образом изменилась.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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