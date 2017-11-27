Politiken: Швеция считает, что Бог – это не мужчина

Дебаты по гендерному вопросу коснулись и религиозных текстов. И шведы хотят, чтобы представители противоположных сторон участвовали в этих дебатах, имея равные права. Швеция сегодня решила, что, говоря о Боге, в будущем следует употреблять гендерно-нейтральное местоимение hen вместо han (он).

Шведы уже ввели гендерно-нейтральное hen в шведском словаре, в детских садах, в разговорной речи, а теперь и Бог тоже должен стать гендерно-нейтральным.

Долго шведские церковные круги задавались вопросом, знает ли человечество пол Бога. Сегодня шведская церковь должна принять решение, поставив на голосование вопрос о том, как в будущем говорить о Боге — han (он) или гендерно-нейтрально hen.

В четверг в Упсале шведы значительным большинством голосов Церковного собора, который является высшим органом шведской церкви, приняли это предложение.

Обоснованием для использования в языке «hen» являются многочисленные случаи, когда при разговоре о человеке говорящий не знает его пола. Поэтому, чтобы избежать ситуаций, связанных с определением пола и предвзятостью, шведы в 2015 году решили ввести основанное на равноправии местоимение «hen».

Поводом для появления этого предложения является новое издание церковного справочника, пандана датского требника. После 30 лет затяжных переговоров, наконец, нужно было путем голосования решить вопрос о последних деталях новой церковной книги и также о том, в какой степени следует хорошо знакомое «во имя Отца и Сына, и Святого Духа» изменить на «во имя Бога и Триединства».

Можно ли изменить идеологию, которой 2000 лет?

Предложение вызвало массу критики. Церковные музыканты чувствовали себя оскорбленными. Пасторы признались, что не могут найти самих себя в новой форме использования языка, изложенной в предложении. Вопрос касается взгляда на Бога, согласно которому Бог не обязательно является мужчиной. Этот вопрос обсуждается десятилетиями.

Кристер Пальмблад (Christer Pahlmblad) — доцент практической теологии лундского университета. Он сказал в беседе с газетой Kristeligt Dagblad, что большой проблемой церкви в связи с церковным справочником является неуважение к истории.

«Невозможно заменить двухтысячелетнюю теологию, хотя это и пытаются сделать. Подрывается учение о триединстве и общности с другими христианскими церквями. И не очень хорошо, если шведская церковь станет известна как церковь, которая не уважает общее теологическое наследие», — заявил он при принятии предложения.

Шведская церковь не признает критику

Сама шведская церковь все время на признавала эту критику. Заместитель официального представителя церковного руководства Ванья Лундбю-Ведин (Wanja Lundby-Wedin) подчеркнул в беседе с Kristeligt Dagblad, что церковь охотно идет в первых рядах среди тех, кто одобряет такие гендерные изменения.

Поэтому шведская церковь ввела венчание гомосексуальных пар в 2009 году. И уже тогда с разных сторон раздавались предупреждения, но до сих пор все это не имело никаких негативных последствий.

«Мы считает, что Библию нужно толковать, исходя из того мира, в котором мы живем», — говорит Ванья Лундбю-Ведин.

Решение говорить о Боге, употребляя местоимение «hen», приводит также к тому, что Отец и Сын исчезают из церковной книги. Вместо этого появляется лишь «Бог» или другое нейтральное слово. Но такой сценарий, вероятно, не пройдет в Дании. Во всяком случае епископ Хенрик Виг Поульсен (Henrik Wigh Poulsen) епископства Aarhus Stift считает, что это нереально.

В Дании Бог не станет «hen»

Епископ сомневается, что когда-нибудь речь зайдет о том, чтобы сделать Бога гендерно-нейтральным в датской народной церкви, и обосновывает это тем, что датчане в этой связи во многих отношениях более старомодны. Он считает, что в Швеции победила гендерная политкорректность.

«Бога называют отцом, чтобы мы поняли, что он — это не далекая и абстрактная величина. У Бога нельзя юридически поменять пол», — говорит Хенрик Виг Поульсен в беседе с TV2.

Но фактом является, что в Швеции теперь, говоря о Боге, решили употреблять местоимение «hen». Вопрос с критикой со стороны церковных музыкантов решается путем компромисса, разработанного различными партиями, решившими, что комитет экспертов будет продолжать изучение церковной музыки.

Использование новой церковной книги вступает в силу в мае 2018 года.

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.