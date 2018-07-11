Al Madina. 8 миллионов порций еды в день выбрасывают на помойку!

В то время как численность голодающих в мире людей превышает 815 миллионов человек, более 30 % продуктов питания превращается в отходы на разных этапах производства: от стадии выращивания сельскохозяйственных культур и хранения до этапа производства и потребления. Сумма, затраченная на производство выброшенной продукции, может быть достаточной для того, чтобы накормить всех голодных в мире – это триллион долларов, 650 миллиардов долларов из которых приходятся на затраты в промышленно развитых странах, а остальные – в развивающихся странах.

Несколько дней назад эти данные были представлены в средствах массовой информации со ссылкой на Абдель Салама Ульд Ахмеда, регионального представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По его словам, проблему пищевых отходов обостряет кризис дефицита воды. Так, в среднем один человек теряет около двух феданов (один феддан равен около 0,42 гектара – прим. ред.) сельскохозяйственных угодий и 90 кубометров воды в год. Такая ситуация наблюдается прежде всего на Ближнем Востоке и в Северной Африке, за которым следуют Северная Америка, Океания и Юго-Восточная Азия. Пищевые отходы производят 500 килограмм углекислого газа на человека, что способствует климатическим изменениям.

Пищевые отходы стали глобальным явлением, и, к сожалению, Саудовская Аравия, занимает первое место в списке стран, производящих эти отходы. Так, в стране утилизируется восемь миллионов порций еды в день стоимостью 70 миллионов риалов (один саудовский риал равен 16,87 рубля по данным на 4.07.2018 – прим. ред.), чего достаточно, чтобы удовлетворить потребности всех жителей Эр-Рияда. Эти статистические данные представлены Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и подтверждены президентом благотворительной организации «Хаират» Нурой Бинт Абдель Азиз Аль-Аджми, специализирующейся на сохранении продуктов питания.

Чтобы уменьшить объём пищевых отходов и решить проблемы, с которыми в связи с этим сталкивается саудовское общество, в последние годы было создано множество благотворительных организаций, которые активно участвуют в сохранении продуктов питания и доставляют их нуждающимся, за что им большое спасибо. Однако ещё важнее запустить просветительские программы по рационализации потребления продуктов питания на всех уровнях и всех платформах. Особенно это актуально в настоящее время, когда у всех отпуска, много праздников и других событий, что является хорошей возможностью для начала благотворительной деятельности в этой сфере.

По случаю праздника Ид аль-Фитр прошу вас принять мои искренние поздравления и пожелания. Пусть наша родина будет в безопасности. Да хранит Аллах нашего лидера и Его Высочество наследного принца. Да ниспошлет он мир и стабильность мусульманской умме.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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