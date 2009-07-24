На СТВ выйдет «Жаркая осень 39-го»

Сегодня на нашем канале начались съемки очередного крупного проекта.

Документальный фильм в двух частях расскажет о событиях, которые происходили на территории Беларуси во второй половине 30-х годов. Доминантой фильма, ради которой и задумывался проект, стала историческая дата - 17 сентября 1939-ого – это день воссоединения Западной и Восточной Белоруссии.

Уже записаны интервью историков, а так же участников событий тех лет. Сегодня по плану съемочной группы запись одного из ведущих. Кстати, в фильме их будет двое. Заслуженный артист Республики Беларусь Сергей Журавель быстро вошёл в свою роль. Большой актерский опыт и стены музея нашего классика Янки Купалы обязывали, но и помогали плодотворной работе.