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На СТВ выйдет «Жаркая осень 39-го»

24 июля 2009 16:57
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Сегодня на нашем канале начались съемки очередного крупного проекта.

Документальный фильм в двух частях расскажет о событиях, которые происходили на территории Беларуси во второй половине 30-х годов. Доминантой фильма, ради которой и задумывался проект, стала историческая  дата - 17 сентября 1939-ого – это день воссоединения Западной и Восточной Белоруссии. 

Уже записаны интервью историков, а так же  участников событий тех лет. Сегодня по плану съемочной группы запись одного из ведущих. Кстати, в фильме их будет двое. Заслуженный артист Республики Беларусь Сергей Журавель быстро вошёл в свою роль. Большой актерский опыт и стены музея нашего классика Янки Купалы обязывали, но и помогали плодотворной работе.

# Культура

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