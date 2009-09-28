Франция празднует 75-летие Бриджит Бардо

Тысячи телеграмм приходят в ее адрес на виллу, расположенную поблизости от курортного города Сен-Тропе.

Несмотря на то, что Бардо завершила свою карьеру актрисы еще в 1973 году, она остается неразрывно связанной с созданием в кино образа современной французской женщины. Бардо стала с начала 1960-х годов символом эмансипированной женщины в послевоенной Франции - смело сломив при этом сопротивление консервативной части общества.

Поклонники Бардо преподнесли ей к юбилею прекрасный подарок - крупнейшую в истории страны выставку ее фотографий «Бардо, беззаботные годы». Она открылась в городе-спутнике Парижа Булонь-Бийанкур в крупном выставочном центре «Ландовски».

Выставка развернулась на площади в тысячу квадратных метров. В ней более десятка тематических залов, рассказывающих о детстве и юности будущей знаменитой актрисы, ее первых ролях, ее бурной личной жизни. Особое внимание уделяется той борьбе в защиту животных, которую Бардо ведет в последние тридцать лет, созданному фонду, носящему ее имя.

Бардо в ближайшие дни, несмотря на свое давнее серьезное заболевание ног, должна покинуть юг Франции и прибыть в Париж, где она хочет посетить фотовыставку. «Прошу только расставить во всех залах стулья, чтобы я могла посидеть, а также пригласить врача, так как я буду настолько взволнована, что просто опасаюсь за свою жизнь», - сказала Бардо по телефону организаторам выставки.

В соседнем с выставочным центром кинозале будет начат показ десятка из тех многочисленных фильмов, в которых снялась самая знаменитая женщина современной Франции.

К юбилею в стране переизданы многочисленные монографии и фотоальбомы, посвященные Бриджит Бардо, ведутся съемки художественного фильма о ее жизни, сообщает Newsru.com.