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Белорусские программисты будут создавать для американской киноиндустрии компьютерные спецэффекты

21 января 2008 19:04
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Фантастическую идею берутся воплотить в жизнь резиденты парка высоких технологий и известный американский продюсер Брэд Крэвоу. Американскому продюсеру, посетившему Минск по приглашению администрации парка высоких технологий, показали и <Беларусьфильм>. Гость оказался немало удивлен: масштабы и возможности отечественной студии не уступают кинопавильонам Восточной и Центральной Европы. А ведь именно там сегодня снимают более половины американских кинолент.
# Культура # Программирование

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