Белорусские программисты будут создавать для американской киноиндустрии компьютерные спецэффекты

Фантастическую идею берутся воплотить в жизнь резиденты парка высоких технологий и известный американский продюсер Брэд Крэвоу. Американскому продюсеру, посетившему Минск по приглашению администрации парка высоких технологий, показали и <Беларусьфильм>. Гость оказался немало удивлен: масштабы и возможности отечественной студии не уступают кинопавильонам Восточной и Центральной Европы. А ведь именно там сегодня снимают более половины американских кинолент.