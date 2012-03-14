Второй этап фестиваля талантливой молодежи «АРТ-вакацыi» стартует в Гомеле

В творческом марафоне примут участие более полусотни белорусских вузов. Первый этап прошел в январе. Второй стартует сегодня в Гомеле и далее пройдет во всех областных центрах.

Студенты представят спектакли, тематические концертные программы и многое другое. Лучшие коллективы назовут в конце мая.

С каждым годом количество участников «АРТ-вакацый» растет. За девять лет свои способности проявили более 10 тысяч талантливых учащихся и студентов Причем их уровень достаточно высок и близок к профессиональному. Среди творческих коллективов есть те, которые уже имеют звания народных и заслуженных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.