В Беларуси разработана нормативная база для создания собственного морского торгового флота

Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Николай Верховец.

Первый замминистра подчеркнул, что Минтранс по-прежнему заинтересован в создании в Беларуси собственного морского флота. «На уровне министра запланировал ряд встреч с нашими потенциальными партнерами по этому вопросу, в том числе с российскими и литовскими, - рассказал Николай Верховец. - А недавно состоялся разговор с представителями ОАО «Совкомфлот».

Он отметил, что предложений о сотрудничестве по проекту от инвесторов поступает достаточно много. «Однако каждый из них хочет в первую очередь иметь от Беларуси грузовую базу, а потом ставит вопрос об использовании торгового флота», - добавил первый замминистра. В то же время переговоры продолжаются. Рассматривается вопрос о приобретении Беларусью на первой стадии проекта 1-2 морских судов объемом 30-35 тыс.т на условиях аренды или фрахтования, сообщает БЕЛТА.