Республиканская ассамблея деловых кругов проходит в Минске

Здесь предприниматели и чиновники обсуждают «Национальную платформу бизнеса Беларуси» на 2010 год. Это проект, в котором собраны все частные предложения по улучшению делового климата в стране. В том числе пожелания бизнесменов по изменению отечественного законодательства.

Более половины инициатив предпринимателей уже учтены в программе по либерализации экономики.

Владимир Карягин, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:

– Начиная от плоской шкалы налогов, упрощения регистрации, сокращения целого ряда налогов, участие в государственных программах реализации. Из платформы прошлого года на вооружение правительства взято 67 вопросов.

Андрей Тур, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

– Мы заинтересованы в том, чтобы частный бизнес активно участвовал во всех сферах: и в туризме, и в придорожном сервисе, и в сфере услуг. И, конечно, в рамках кооперационно-технологических цепочках, и в поддержке крупных предприятий и крупного бизнеса.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

– Мы хотим, чтобы степень участия предпринимателей возрастала. Мы хотим, чтобы сегодня наш предпринимательский класс обеспечивал больше услуг в Минске, чтобы кроме импортных поставок, к сожалению, еще есть крен в эту сторону, предпринимательский класс обеспечил экспорт.