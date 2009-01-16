Новый закон Беларуси о защите прав потребителей вступает сегодня в силу

По мнению экспертов, он улучшит правовое положение покупателей. Так, информация о товарах отныне должна содержать не только наименование, местонахождение изготовителя, но и импортера, и ремонтной организации, на которую возложены обязанности по техническому обслуживанию. В ответственные лица кроме продавца, изготовителя и исполнителя, также попали поставщик, представитель и ремонтная организация.



Гарантийные сроки на импорт теперь должны быть не меньше, чем на отечественные товары. Возвратить некачественную покупку можно будет без упаковки. А если продавец обанкротился или прекратил свою деятельность, то потребитель может предъявлять претензии к поставщику. По новому закону гарантийный срок на сезонный товар будет исчисляться со дня начала использования товара, если в ходе его использования до наступления соответствующего сезона обнаружены недостатки.