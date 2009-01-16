Импортные фрукты подорожали необоснованно

Специалисты Минэкономики провели точечные проверки на рынках столицы и выявили целый ряд нарушений. В некоторых торговых организациях рост цен на привозной товар взлетел до 40%. Почти на четверть подорожали крупы, рыба, чай, кофе, соки и ряд бакалейных товаров. Сами частники подобный рост цен объясняют увеличением стоимости товара импортёрами. Однако товарные накладные, чтобы подтвердить такое заявление, у продавцов чаще всего отсутствуют. В экономическом ведомстве намерены ужесточить борьбу, и в ближайшее время проверки будут продолжены. Если цены не будут обоснованы, субъекты хозяйствования могут лишиться лицензий.