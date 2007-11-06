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Белорусская наука должна обеспечить энергобезопасность страны

06 ноября 2007 12:56
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Большой эффект экономии энергоресурсов малыми средствами уже исчерпал свой потенциал.

За прошедшее десятилетие практически на всех предприятиях республики удалось реализовать организационно-технические мероприятия и устранить понесенные потери.

Сегодня экономить ресурсы должен научно-технический прогресс. Новейшее оборудование, инновационные разработки и энергоаудит - все это поможет дальнейшему раскрытию потенциала энергосбережения в Беларуси.

На эти цели направлена и государственная комплексная программа до 2010 года, где энергоэффективность - наиболее финансируемое направление.

# Экономика

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