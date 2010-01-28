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В финале открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде встретятся Серена Уильямс и Жюстин Энен

28 января 2010 12:56
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Накануне американка одержала непростую победу над китаянкой На Ли.

 Борьба шла очко в очко, и оба сета первой ракетке мира удалось выиграть лишь на тай-брейке 7:6, 7:6. В течение всего поединка, длившегося более двух часов, теннисистки лишь по разу проиграли свою подачу. А вот прежнему лидеру мирового рейтинга бельгийке Энен для того, чтобы оформить викторию, понадобилось всего 50 минут. В двух партиях со счетом 6:1, 6:0 ею была повержена другая спортсменка из Поднебесной Жи Чжен.
20-месячное пребывание вне большого тенниса никак не сказалось на игре Энен: вернувшись на корт, она достигла финала уже на втором турнире вслед за Брисбеном.

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