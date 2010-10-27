«Пять минут» с Татьяной Копанцовой

Абсолютный рекорд. Сборная Беларуси по футболу поднялась на 42-ю строчку в рейтинге ФИФА. Такого в истории белорусского футбола еще не было! Здравствуйте, я Татьяна Копанцова и говорить сегодня мы будем о спорте, о тех приятных минутах, которые он нам дарит и о разочарованиях, без которых также не обходится.

Казалось, еще совсем недавно футбол в нашей стране переживал глубокий кризис. Сильнейшие отечественные клубы «буксовали» в ранних, квалификационных раундах европейских топ-турниров, а национальная сборная не справлялась даже с командами карликовых государств. На памяти еще обида поражения от сборной Люксембурга, в которой играют врачи, продавцы и учителя. Для нас это был удар ниже пояса.

Сегодня, несмотря на все еще полупустые стадионы игр внутреннего чемпионата, наши ощущения от футбола совершенно иные. В первом матче отборочного цикла сборная Беларуси сенсационно побила в гостях французов.

Для «трехцветных» это стало настоящим конфузом. Даже президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини, проводивший в начале октября в Минске исполком УЕФА, не смог промолчать.

Мишель Платини, президент УЕФА:

Я человек не злопамятный и не держу зла на вас, за то, что вы обыграли Францию. Заседание было запланировано давно. Таким образом мы хотели отметить ту работу, которая проводится в вашей стране по развитию футбола.

Но если великий футболист сумел сдержать эмоции, ряд российских чиновников, которые пришли посмотреть на матч престижного теннисного турнира Кубок Кремля между белорусской Викторией Азаренко и россиянкой Марией Кириленко, повели себя, мягко говоря, неспортивно. Когда стало понятно, что наша теннисистка в тяжелейшей борьбе берет верх над хозяйкой корта Марией Кириленко, они демонстративно покинули трибуну .

Вот и глава Национального олимпийского комитета Италии Джанни Петруччи своими глазами увидел, как молодежная сборная его страны уступает место в финальной части чемпионата Европы белорусам. От «скуадра аздуриньи» уплыл и шанс побороться за олимпийские лицензии.

Георгий Кондратьев, главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу:

Выросло поколение хороших футболистов. Футбол в нашей стране развивается, может не такими быстрыми темпами, но молодежный футбол на довольно приличном уровне.

О подвигах борисовского БАТЭ вообще впору слагать легенды. Третий год подряд гвардия Виктора Гончаренко дарит нам замечательную еврокубковую осень. Когда бы еще мы смогли увидеть на стадионе «Динамо» таких титанов, как «Реал», «Ювентус» или «Зенит». А в сезоне нынешнем БАТЭ, возможно, впишет новую строчку в летопись белорусского футбола и выйдет в плей-офф Лиги Европы. Шансы как никогда велики.

Каждый второй белорус назовет хоккей игрой номер один. Спорить нет смысла, этому виду в нашей стране, действительно, уделяется очень много внимания. Помните шайбу Владимира Копатя в матче со шведами на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, которая вознесла нашу дружину на четвертое место. Но повторить успех команды Владимира Крикунова, ни, тем более, его развить белорусским хоккеистам с тех пор не удалось.

Конечно, отдельные успехи у наших хоккеистов случаются, вроде шестого места на мировых первенствах в Риге и Кёльне или победы «Юности» в Суперфинале Континентального кубка, но общая картина пишется куда более сдержанными тонами.

Чтобы подготовить игрока для сборной, нужно, как минимум, 14 лет. Те, кто встал на коньки в 96-ом, в этом году подписали свои первые профессиональные контракты. Но именно они составят костяк сборной, которая будет выступать на домашнем чемпионате мира в 2014 году и, как все мы надеемся, приведут белорусскую команду к первым в ее истории медалям.

А то, чего добилась наша женская сборная по баскетболу, можно отнести к категории «фантастика». Бронзовые медали чемпионата Европы, 4-ое место мирового форума и 6-ая позиция на Олимпийских играх в Пекине — такие результаты не могли прогнозировать даже самые неисправимые оптимисты. Но Елена Левченко и компания доказали всему миру и, главное, своему родному болельщику — МОЖЕМ!

Но, увы, по-прежнему только мечтой остается для наших девушек хороший баскетбольный зал, собственная арена, которую они, безусловно, заслужили.

Победы в спорте не меньше влияют на имидж страны, чем экономические достижения. Когда на пьедестал поднимается целая команда, гордость за страну испытывает каждый из нас.

Мы ждем побед в традиционно медальных для нас видах спорта – гребле, легкой и тяжелой атлетике, должны уйти со второстепенных ролей спортивная гимнастика, бадминтон, фехтование и плавание.

В зимних видах — ставка на фристайл и биатлон. В лыжных гонках пока наших спортсменов даже с большой натяжкой нельзя отнести к претендентам на высокие места. Увы, мало надежд на мастеров скоростного бега на коньках и шорт-трека. Правда, первые лишь в прошлом году получили полноценный конькобежный овал. Но уже в Сочи от них будем ждать результата.

Проблем в белорусском спорте пока хватает. Но надо верить в своих спортсменов. И гордиться их успехами, пусть даже и не слишком значительными.

Через пять месяцев, 26 марта 2011 года — ближайший отборочный матч сборной Беларуси по футболу. Будем играть на выезде против Албании. И болеть за наших! До встречи на спортивных площадках!