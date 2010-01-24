На Открытом чемпионате Австралии по теннису определились первые четвертьфиналисты

В мужском турнире вторая ракетка Рафаэль Надаль переиграл хорвата Иво Карловича.

Для этого испанцу понадобилось два с половиной часа. Хорватский теннисист как всегда был хорош на подаче — 28 эйсов, однако успеха это ему не принесло. В четырех сетах победу отпраздновал Надаль.

В четвертьфинале действующему победителю Australian Open предстоит сыграть с 5-й ракеткой мира Энди Мюрреем. Британский теннисист взял верх над американцем Джоном Изнером.

Завершает борьбу 4-й сеяный аргентинец Хуан-Мартин Дель Потро. Триумфатора US Open 2009 выбил из борьбы хорват Марин Чилич, одержавший победу в пяти сетах. Следующим соперником Чилича станет Энди Родик, одолевший в тяжелейшем пятисетовом поединке чилийца Фернандо Гонсалеса.

В женском турнире продолжает свое восхождение вернувшаяся на корт бельгийка Жюстин Энен. Для выхода в четвертьфинал экс-первой ракетке мира пришлось выбить из борьбы свою соотечественницу Янину Викмайер. Надя Петрова станет следующей соперницей Энен, россиянка также оставила не у дел свою соотечественницу Светлану Кузнецову.

В другом российском дерби Динара Сафина подарила путевку в 1/4-ю Марии Кириленко, снявшись при счете 4:5 из-за травмы спины. Дальше 22-летнюю москвичку поджидает китаянка Цзе Чжен, остановившая победную поступь украинки Алены Бондаренко. Наша юниорка Полина Пехова уступила в первом круге Пауле Кани из Польши.

Завтра Виктория Азаренко проведет поединок 1/8-ой финала против Веры Звонаревой. Девушки играли между собой четырежды, и пока счет личных встреч 4:0 в пользу россиянки.