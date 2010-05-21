Голы третьего матча финальной серии Восточной конференции между «Монреалем» и «Филадельфией»

В Национальной хоккейной лиге в ночь на пятницу прошёл третий матч финальной серии Восточной конференции между «Монреалем» и «Филадельфией».

После двух подряд гостевых поражений «Канадиенс» необходимо было добиваться успеха дома. Со стартовых секунд хозяева завладели преимуществом, и сумели забросить на восьмой минуте - отличился Майк Каммалери. Развил успех «канадцев» в концовке первой 20-минутки Том Пиатт.

Во втором периоде «Филадельфия» пыталась переломить ход встречи. Но тщетно - в середине игрового отрезка Доминик Мур забил третью шайбу Монреаля, а в начале третьего периода Брайан Джионта сделал счет неприличным - 4:0. Лишь затем гости стараниями Симона Ганье провели гол престижа. А в самой концовке поединка Марк-Андре Бержерон установил окончательный счет — 5:1, Монреаль сократил отставание в серии — 1:2.

Белорус Андрей Костицын провел на льду 15 с половиной минут, совершил 2 броска по воротам соперника и заработал +1 балл по системе плюс-минус. Его брат Сергей участия в поединке не принимал. Четвертый матч серии также состоится в Монреале в ночь с субботы на воскресенье.

Татьяна Копанцова, телекомпания СТВ