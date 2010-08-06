Футбол. Белорусские клубы узнали своих соперников в раунде плей-офф Лиги Европы

Отметим также, что «Лех» Сергея Кривца сразится с днепропетровским «Днером», а «Сибирь» Игоря Криушенко и Дмитрия Молоша – с голландским ПСВ. Матчи пройдут 19 и 26 августа.
Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА (для клубов постсоветского пространства):
«Брюгге» (Бельгия) – «Динамо» (Минск);
БАТЭ (Борисов) – «Маритиму» (Португалия);
«Вильярреал» (Испания) – «Днепр» (Могилев);
«Днепр» (Украина) – «Лех» (Польша);
«Сибирь» (Россия) – ПСВ (Голландия);
«Байер» (Германия) – «Таврия» (Украина);
ЦСКА (Россия) – «Анортосис» (Кипр);
«Галатасарай» (Турция) – «Карпаты» (Украина);
«Омония» (Кипр) – «Металлист» (Украина);
АЗ (Голландия) – «Актобе» (Казахстан);
«Лозанна» (Швейцария) – «Локомотив» (Россия).
Роман Стронгин, телекомпания СТВ.