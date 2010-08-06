Футбол. Белорусские клубы узнали своих соперников в раунде плей-офф Лиги Европы

За выход в групповой этап «Динамо» сыграет с бельгийским «Брюгге». Борисовскому БАТЭ в соперники достался португальский «Маритиму». Наконец, оппонентом могилевского «Днепра» станет грозный испанский «Вильярреал».

Отметим также, что «Лех» Сергея Кривца сразится с днепропетровским «Днером», а «Сибирь» Игоря Криушенко и Дмитрия Молоша – с голландским ПСВ. Матчи пройдут 19 и 26 августа.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА (для клубов постсоветского пространства):

«Брюгге» (Бельгия) – «Динамо» (Минск);

БАТЭ (Борисов) – «Маритиму» (Португалия);

«Вильярреал» (Испания) – «Днепр» (Могилев);

«Днепр» (Украина) – «Лех» (Польша);

«Сибирь» (Россия) – ПСВ (Голландия);

«Байер» (Германия) – «Таврия» (Украина);

ЦСКА (Россия) – «Анортосис» (Кипр);

«Галатасарай» (Турция) – «Карпаты» (Украина);

«Омония» (Кипр) – «Металлист» (Украина);

АЗ (Голландия) – «Актобе» (Казахстан);

«Лозанна» (Швейцария) – «Локомотив» (Россия).

Роман Стронгин, телекомпания СТВ.