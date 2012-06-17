Евро-2012: сборная России сенсационно проиграла Греции и покинула турнир вместе с хозяевами турнира – поляками

Новости Польши. На чемпионате Европы по футболу определились первые четвертьфиналисты. Ими стали сборные Греции и Чехии. Покидают первенство континента россияне и поляки.

В заключительном матче группы А команда Греции со счетом 1:0 победила подопечных Дика Адвоката. Единственный гол в концовке первого тайма забил Гиоргос Карагунис. 35-летний капитан эллинов воспользовался ошибкой российской защиты, ворвался в штрафную и нанес точный удар в нижний угол ворот.

В другом матче дня чехи обыграли поляков (1:0), заняв первое место в квартете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

17 июня настанет момент истины для дружин из группы В. В 21.45 по белорусскому времени в двух украинских городах синхронно начнутся оба матча. В Харькове сыграют Португалия и Голландия, во Львове – Дания и Германия.

Лидеры четверки – немецкие футболисты (у них шесть очков). По три очка имею португальцы и датчане.

Отсутствуют набранные баллы у голландцев. Несмотря на это, футболисты страны тюльпанов не потеряли шансы выйти в нокаут-раунд. Для этого им надо как минимум забивать и побеждать.

В другой паре сборную Германии устроит и ничья.