Драки в КХЛ. Неделя под знаком скандала

Стыки между хоккеистами двух команд начались еще на предматчевой раскатке, а в драку вылились в конце четвертой минуты встречи.

У всех на устах на неделе в Континентальной лиге был поединок с участием «Витязя», что для скромного клуба из подмосковного Чехова как минимум непривычно. Речь, конечно же, о матче «Витязь» – «Авангард», удивившем грандиозным побоищем. Стыки между хоккеистами двух команд начались еще на предматчевой раскатке, а в драку вылились в конце четвертой минуты встречи.

Непосредственным поводом явилась грубость омича Александра Свитова, за которую его решил наказать чеховский канадец Брэндон Сагдэн. В итоге все это переросло в массовое побоище, а судьи, удалившие 15 хоккеистов «Витязя» и 14 «Авангарда», вынуждены были остановить встречу. Обеим командам были засчитаны технические поражения, обе – наказаны значительными денежными штрафами, которые не обошли и отдельных игроков, «Витязю» было вынесено последнее китайское предупреждение с угрозой выгнать клуб из Лиги. В общем, скандал (он же – пиар) удался на славу. Осталось лишь сожалеть о том, что в российском хоккее игроки так и не научились выяснять отношения цивилизованно.

Теперь к хоккею собственно. «Северстали», которая нынче на подъеме, не удалось в повторной встрече остановить «Локомотив». Открыл счет ярославский чех Йозеф Вашичек. Ответный ход предпринял череповецкий словак Ладислав Надь. Шайба у нападающего «Северстали» вышла чудо как хороша. Но уберечься от поражения хозяевам не удалось. Вскоре Рихард Зедник вновь вывел железнодорожников вперед, а потом Вашичек оформил дубль, реализовав буллит. Максиму Чудинову еще удалось закрутить интригу в концовке, но «Локомотив» устоял – 3:2.

МВД последние 4 матча четко чередует победы с поражениями. И после успеха во встрече с «Северсталью» просто должна была последовать неудача. Пришлась она на игру с географическими соседями из «Атланта». Все решили удачные подключения в атаку защитника мытищинцев Леонида Канарейкина, которому удались два голевые броска, и острые действия форварда «Атланта» Олега Петрова, также оформившего дубль. 4:1 – в пользу команды из Мытищ.

Не слишком успешна была неделя для «Салавата Юлаева». Начали ее уфимцы с поражения в Нижнем Новгороде. Примечательно, что мы к победам «Торпедо» относимся с недавних пор ревностно, ведь, как ни крути, автозаводцы – прямые конкуренты нашего «Динамо» за путевку в плей-офф.

В отчетной встрече торпедовцам удался третий период. При счете 1:1 защитники «Салавата Юлаева» сначала забыли на пятаке Павла Брендла, а затем другой чешский легионер нижегородцев Ярослав Беднарж реализовал выход один на один. Отметим тут грубый ляп уже приглашенного Быковым в Ванкувер защитника Калинина. Итого – 3:1 в пользу «Торпедо».

Одним из самых увлекательных поединков недели стало московское дерби: «Спартак» – «Динамо». Для нас оно примечательно тем, что это был один из самых успешных матчей Алексея Калюжного за последнее время. Динамовский белорус очень активно провел встречу, и хотя первую его шайбу судья отменил, впоследствии Калюжному все же удалось забросить. Но это случилось после блицкрига, предпринятого спартаковцами. Ярослав Обшут с великолепной передачи Штефана Ружички, а затем и Мартин Цибак обеспечили «красно-белым» отличное начало. В промежутке между этими взятиями ворот отличный шанс был у «Динамо», но Маттиас Вейнхандль не сумел реализовать буллит. Динамовское время пришло во втором периоде, когда Линус Умарк отличился, сыграв на добивании. Потом забросил и Алексей Калюжный. Белорус изловчился послать шайбу в ворота с неудобной руки и восстановил равенство – 2:2. В заключительной трети соперники голами обменялись: на точный бросок Алексея Шкотова ответил новобранец «Динамо» из «Лады» Константин Панов. В итоге 3:3 – и все решила серия буллитов. Ее успешнее провели спартаковцы. Победный буллит был записан на Штефана Ружичку – 4:3.

Что касается «Салавата Юлаева», то продолжением бедствий уфимцев стал поединок с «Авангардом». Омичи, похоже, после чеховских событий лишь сплотились и сумели обыграть фаворита.

Хозяева к середине матча повели со счетом 2:0. Яромир Ягр выдал отличную передачу на Александра Свитова, который все же умеет не только драться, но и с клюшкой обращается мастерски. Потом Тимофей Шишканов нанес точный бросок из-под защитника.

«Салават» проявил волю и даже отыгрался. Андрей Кутейкин и Игорь Григоренко обеспечили командам и зрителям овертайм. В дополнительной пятиминутке Шишканов оставил в дураках Кирилла Кольцова, а затем и уфимского вратаря Еременко, став героем матча – 3:2.

Так выглядит турнирная таблица Западной конференции. Особое внимание – положению минского «Динамо». Оно по-прежнему не блестящее, но и не безнадежное. Подопечные Александра Андриевского продолжают сражение за место в плей-офф.

Позиции магнитогорского «Металлурга» и «Салавата Юлаева» прочны, а вот остальные команды если и не на равных, то, во всяком случае, на каждом отрезке идет напряженная борьба.