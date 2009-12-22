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Десятка лучших исполнителей штрафных ударов чемпионата - 2009

22 декабря 2009 17:01
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Обзор футбольных событий в стране и мире.

Заключительный матч группового этапа Лиги Европы между Борисовским БАТЭ и Ливерпульским Эвертоном;

Поединок между Бенфико и греческим АЕКом;

Товарищеские матчи юношеской сборной Беларуси под руководством Юрия Малеева с гостями из Латвии;

Юбилейный 15-й минифутбольный турнир памяти Геннадия Воронина прошел в столичной Академии МВД;

Обзор футбольных матчей с участием белорусских легионеров;

Десятка лучших исполнителей штрафных ударов, которые выступали в белорусских футбольных клубах в Чемпионате 2009.

Турнирная таблица
# ФК БАТЭ

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