Десятка лучших исполнителей штрафных ударов чемпионата - 2009

Обзор футбольных событий в стране и мире.

Заключительный матч группового этапа Лиги Европы между Борисовским БАТЭ и Ливерпульским Эвертоном;

Поединок между Бенфико и греческим АЕКом;

Товарищеские матчи юношеской сборной Беларуси под руководством Юрия Малеева с гостями из Латвии;

Юбилейный 15-й минифутбольный турнир памяти Геннадия Воронина прошел в столичной Академии МВД;

Обзор футбольных матчей с участием белорусских легионеров;

Десятка лучших исполнителей штрафных ударов, которые выступали в белорусских футбольных клубах в Чемпионате 2009.