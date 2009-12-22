Десятка лучших исполнителей штрафных ударов чемпионата - 2009

Заключительный матч группового этапа Лиги Европы между Борисовским БАТЭ и Ливерпульским Эвертоном;
Поединок между Бенфико и греческим АЕКом;
Товарищеские матчи юношеской сборной Беларуси под руководством Юрия Малеева с гостями из Латвии;
Юбилейный 15-й минифутбольный турнир памяти Геннадия Воронина прошел в столичной Академии МВД;
Обзор футбольных матчей с участием белорусских легионеров;
Десятка лучших исполнителей штрафных ударов, которые выступали в белорусских футбольных клубах в Чемпионате 2009.