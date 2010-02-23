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Белорусы в медальном зачете 18-е

23 февраля 2010 16:35
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В медальном зачете лидирует сборная США, в копилке которой 25 наград, в том числе 7 – золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых. Немного отстают от североамериканцев немцы.

Шанс приумножить коллекцию драгметаллов будет у нашей сборной сегодня.

В 12-й день Олимпиады будем болеть за женскую эстафетную команду по биатлону. Начало гонки – в 21.30 по белорусскому времени.

Получасом позже начнется стыковой поединок хоккейного турнира между сборными Беларуси и Швейцарии, победитель которого сыграет в четвертьфинале.

Всего сегодня будет разыграно пять комплектов наград. В том числе в беге на коньках (мужчины, 10 000 метров), лыжном двоеборье (командное первенство), горнолыжном спорте (мужчины, слалом-гигант) и фристайле (женщины, ски-кросс).

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