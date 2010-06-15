13 тур чемпионата Беларуси: «Белшина» и «БАТЭ», «Минск» и «Динамо-Минск»

Судьба бобруйского поединка 13 тура, между белой «Белшиной» и гостями из Борисова, была предопределена в самом дебюте. Когда на 6-ой минуте угловой «БАТЭ» в исполнении Ренана Брессана, неосторожным движением довел до автоголевого удара бобруйчанин.

Борисовчане вышли вперед и до финального свистка этот перевес сохранили. Хотя шансы на, то что бы еще раз порадовать болельщиков, соперники имели в избытке. Однако, не срослось и «БАТЭ» увез домой важную, хотя и скромную победу 1:0.

Матч «Минск» и «Динамо-Минск»

Этот матч стал одним из самых горячих в 13 туре. Бело-голубые, наверняка, жаждали взять реванш за поражение в первом круге. С той поры воды утекло немало. Неприятно удивлявший своим состоянием газон стадиона привели в порядок. А у «Динамо» произошла привычная по весне тренерская отставка, что, впрочем, не помешало пока еще самому титулованному клубу страны набрать завидную форму. А также наряду с ФК «Минск» утвердиться одним из главных преследователей «БАТЭ».

Правда, дебют игры заставил призадуматься, каким именно образом подопечные Владимира Гольмака пытались вернуть должок сопернику. Номинальные гости сразу согласились на второстепенную роль, позволив оппоненту сразу контролировать мяч и вести затяжное оппозиционное наступление. Особых трудностей динамовская оборона не испытывала.

Созидательный потенциал бело-голубых был снижен, по причине распада звездного тандема Кутило-Кисляк. Последний пропускал игру из-за дисквалификации. Правда, и в отсутствие напарника Антон исправно делал свое дело.