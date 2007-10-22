Президент Киргизии распускает парламент страны

Курманбек Бакиев подписал соответствующий указ. Основанием для этого решения стали предварительные данные ЦИК о результатах референдума по поправкам к конституции. Ранее сообщалось, что в случае положительного исхода голосования президент издаст указ о роспуске депутатского корпуса нынешнего созыва и проведении досрочных выборов в парламент.

Кроме того, в случае принятия новой конституции, правительство страны во главе с премьером будет обязано подать в отставку. По предварительным данным ЦИК, около 75% населения страны проголосовали <За> изменение конституции.