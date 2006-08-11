Мусульманские страны благодарны Беларуси за ее гуманитарную инициативу

Посол Туркменистана в нашей стране Илья Вельджанов от имени глав дипломатических представительств мусульманских государств передал слова глубокой признательности Президенту, правительству и народу Беларуси. Он подчеркнул - мусульманское сообщество высоко оценило белорусскую гуманитарную инициативу - принять у себя детей, пострадавших в ходе ливано-израильского конфликта. Между тем израильские танки занимают командные высоты в Ливане. Израиль приостановил на несколько дней программу расширения военной операции, однако продолжил наступление в южном Ливане. Решение не открывать новый фронт принято, чтобы дать шанс переговорному процессу в Совете Безопасности ООН. Однако в рамках нынешней операции военные действия на юге Ливана вчера активизировались.