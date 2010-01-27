Букмекеры предсказывают, что Президентом Украины станет Янукович

Самым внимательным образом за предвыборной кампанией на Украине следят иностранные букмекеры: по их данным, следующим президентом страны станет Виктор Янукович. С ними согласны и социологи.

По данным последних опросов, премьер-министру Юлии Тимошенко не поможет выиграть выборы даже поддержка выбывшего из гонки экс-главы Нацбанка Украины Сергея Тигипко. Второй тур выборов состоится 7 февраля 2010 года. В избирательный бюллетень для повторного голосования будут включены кандидаты: Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. По результатам первого тура Янукович набрал 35,32% голосов (8,686 млн человек), а Тимошенко - 25,05% (6,159 млн человек).

После того как Центризбирком огласил результаты первого тура выборов, букмекерские конторы начали прием ставок на исход второго тура, пишет GZT.ru. Однако в мае 2009 года на Украине был введен запрет на деятельность казино и букмекерских контор, так что теперь украинцы могут поставить на победу Януковича или Тимошенко только через интернет.

Букмекерские фирмы принимают ставки на победу лидера Партии регионов с коэффициентом 1,33, а на победу премьер-министра — 3,05. То есть, поставив на Януковича 1000 евро, можно получить выигрыш в 330 евро. Те же, кто поверит в Тимошенко, могут с 1000 евро сорвать больший куш — 2050 евро.

Максимальный размер ставки определяется индивидуально. Для новичков эта сумма не должна превышать 5000 евро в месяц. Ограничение максимального размера ставок на политические события связано с тем, что в их основу закладываются результаты соцопросов, которым компании не особо доверяют, пояснили букмекеры.