62-летний Президент ЕС - заядлый блогер

На своем персональном сайте бельгийский премьер Херман ван Ромпёй не только ведет дневник, но и публикует хайку (традиционные японские тристишия) собственного сочинения на голландском языке.

Кроме того, он является автором нескольких книг, посвященных преимущественно социально-политическим вопросам.

Согласно Лиссабонскому договору, президент Евросоюза избирается голосованием лидеров 27 стран-членов на срок 2,5 года. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков.

Первый срок первого президента начнется с 1 января 2010.

Херман ван Ромпёй, Президент ЕС:

- На посту Президента ЕС я буду внимательно слушать всех своих партнеров и способствовать принятию истинно европейских решений.