Стенд СТВ на ТИБО-2012. День первый

СТВ в первый день открытия выставки ТИБО-2012 презентовал свои программы "Неделя", "Большой завтрак", "Минск и минчане", "Добро пожаловаться!", "Правда" и ток-шоу "Такова судьба". Зрители участвовали в конкурсах с призами от СТВ, могли задать вопросы ведущим, взять автографы.

26 апреля выставка продолжится - СТВ презентует программу "УТРО". С 13.30 до 14.00 вас встретят наши корреспонденты Юлия Копылова и Руслан Фарзалиев. Примите участие в съёмках новой рубрики «Разбуди, страну!» Что от вас потребуется? Разбудить страну перед телекамерой! Можно петь, танцевать, прыгать, рассказывать анекдоты, подбрасывать и ловить детей, лопать воздушные шары, давать советы, садиться на шпагаты, поднимать гири, демонстрировать изобретения. Это шанс заявить о себе на всю страну!



Всех будем рады видеть, а самых активных покажем в утреннем эфире СТВ в течение мая! Приводите друзей, родственников и домашних питомцев!