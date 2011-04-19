Сколько стоит место на минском рынке, чтобы продать овощи со своего огорода?

Сегодня каждый человек, который выращивает продукцию на личных приусадебных участках, имеет возможность торговать на рынках Минска. Об этом в программе «Большой город» сообщил Андрей Новиков, начальник Управления торговли и услуг Мингорисполкома.

Андрей Новиков, начальник Управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Для данной категории продавцов в столице имеется около 1400 мест на рынках. К тому же, в сезон массовых заготовок дополнительно выделяется порядка 600 мест. Сегодня эти места в полном объеме не востребованы. Плата за розничную торговлю в таких местах зачастую символическая. Сегодня по Минску она составляет от 1 до 5,4 тысяч рублей.

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