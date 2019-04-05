«Знак равенства». Фильм Игоря Позняка

«Знак равенства» – новый публицистический фильм о Союзном государстве Беларуси и России, в котором мы решили отойти от журналистских шаблонов. Главные герои – молодая пара. Виталий – коренной минчанин, Анастасия из Смоленска. Таких белорусско-российских союзов тысячи от Бреста до Владивостока, но наши герои помогут понять нечто большее.



Игорь Позняк:

Взаимопонимание, доверие, умение слушать и слышать, готовность к компромиссу, равенство – простые семейные ценности, на которых строится любой успешный брак. Такие же человеческие «законы» действуют в масштабе в союзе двух государств. В День единения народов Беларуси и России мы решили, используя этот «эффект Гулливера», порассуждать, как обстоят дела в нашем Союзном государстве, которому в этом году исполняется 20 лет.