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«Я шагаю по стране»

Что было вчера и чем сегодня живет Беларусь? Ответ на этот вопрос нам помогают найти создатели документального проекта «Я шагаю по стране». 

У каждого из нас свои заботы и интересы. И потому нам не дано видеть всё, что происходит в промышленности и аграрном секторе, медицине, образовании и культуре страны. А как оценивается роль нашего государства в мировой истории и современной международной политике, где место её среди других народов?

Широкой палитре достижений Беларуси за годы независимости как раз и посвящен 8-серийный цикл документальных фильмов.  

Сюжеты проекта

Михаил Гусман: белорусы – братья россиян, понимающие свою географическую европейскость
15 ноября 2019 13:40

Михаил Гусман: белорусы – братья россиян, понимающие свою географическую европейскость

«Меня тянет обратно домой». Почему белорусы гордятся тем, что живут в деревне, и не стремятся переехать в город
15 ноября 2019 07:41

«Меня тянет обратно домой». Почему белорусы гордятся тем, что живут в деревне, и не стремятся переехать в город

Директор ОАО «Агро-Мотоль»: Источник всего – земля. Если она запущена, начинается катастрофа
14 ноября 2019 13:42

Директор ОАО «Агро-Мотоль»: Источник всего – земля. Если она запущена, начинается катастрофа

Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь
14 ноября 2019 07:52

Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь

«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»
14 ноября 2019 07:34

«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»

Со времён первого «колбасного короля» Степана Минюка. Как в Мотоле готовят мясные деликатесы по дедовским рецептам
14 ноября 2019 07:04

Со времён первого «колбасного короля» Степана Минюка. Как в Мотоле готовят мясные деликатесы по дедовским рецептам

«У него, как мы говорим, глаза с хорошее яблоко». Владимир Новицкий рассказал, чем Беларусь удивила гостей из Западной Европы
13 ноября 2019 22:57

«У него, как мы говорим, глаза с хорошее яблоко». Владимир Новицкий рассказал, чем Беларусь удивила гостей из Западной Европы

Почему первое Всебелорусское народное собрание прошло во Дворце спорта?
13 ноября 2019 22:54

Почему первое Всебелорусское народное собрание прошло во Дворце спорта?

Кристина Фрозини о белорусском языке: очень мелодичный, музыкальный, слова прекрасно ложатся на музыку
13 ноября 2019 22:52

Кристина Фрозини о белорусском языке: очень мелодичный, музыкальный, слова прекрасно ложатся на музыку

Преимущества и недостатки вертикальных родов
13 ноября 2019 19:28

Преимущества и недостатки вертикальных родов

От страха до эйфории. Как помогают беременным подготовиться к родам в областных роддомах
13 ноября 2019 19:12

От страха до эйфории. Как помогают беременным подготовиться к родам в областных роддомах

«Я захотел изобрести эликсир, который продлит жизнь». В 12 лет он стал студентом меда
13 ноября 2019 18:48

«Я захотел изобрести эликсир, который продлит жизнь». В 12 лет он стал студентом меда