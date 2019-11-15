«Я шагаю по стране»

Что было вчера и чем сегодня живет Беларусь? Ответ на этот вопрос нам помогают найти создатели документального проекта «Я шагаю по стране».



У каждого из нас свои заботы и интересы. И потому нам не дано видеть всё, что происходит в промышленности и аграрном секторе, медицине, образовании и культуре страны. А как оценивается роль нашего государства в мировой истории и современной международной политике, где место её среди других народов?



Широкой палитре достижений Беларуси за годы независимости как раз и посвящен 8-серийный цикл документальных фильмов.