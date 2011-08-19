Новости по тегу #Вывоз товаров из Беларуси

Временные трудности связаны с ремонтом в пункте пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»).
Не более 2 килограммов мяса, сахара, муки и сыра, 1 килограмма масла, 2 пачки сигарет отечественного производителя и 5 банок консервов можно вывезти за рубеж. Иначе придется уплатить сбор. А это вдвое больше средней цены товаров.
Правительство Беларуси приняло ряд мер по защите потребительского рынка страны. Превышение нормы вывоза товаров допускается при условии уплаты специального сбора в размере двукратной средней цены товаров.
Это заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом госсекретаря Совета безопасности Леонида Мальцева. В центре внимания была ситуация вокруг отечественной продукции, вывоз которой существенно вырос за последнее время.
Система мер по защите потребительского рынка от необоснованного вывоза товаров за рубеж будет внедрена в Беларуси. Об этом сегодня сообщил журналистам государственный секретарь Совета Безопасности нашей страны.
Ранее провоз груза через белорусскую границу сопровождался определенными документами.
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