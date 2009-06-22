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Новости по тегу #Спецпроект СТВ - Концерт «Память сердца»

22 июня 2009 12:31

Ядвига Поплавская и Александр Тиханович - Ехал я из Берлина. Песни о войне (ВИДЕО)

22 июня 2009 12:31

Галина Шишкова -Запалi агонь

22 июня 2009 12:29

Аня Шаркунова - Синий платочек. Песни о войне (ВИДЕО)

22 июня 2009 12:28

Ольга Плотникова - Катюша. Песни о войне (ВИДЕО)

22 июня 2009 12:27

Елена Гришанова - Где же вы теперь, друзья-однополчане? Песни о войне (ВИДЕО)

22 июня 2009 12:27

Нина Богданова и Юрий Ващук - Случайный вальс. Песни о войне (ВИДЕО)

22 июня 2009 12:21

Инна Афанасьева - Лирическая. Песни о войне (ВИДЕО)

22 июня 2009 12:17

Тяни Толкай – Ты найди меня мама. Песни о войне (ВИДЕО)