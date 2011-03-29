Новости по тегу #Миссия секретна: история внешней разведки Беларуси

В конце 70-х Дроздов руководит резидентурой советской внешней разведки в США.
1975 год. В Японии на острове Окинава проходит Всемирная выставка, посвященная защите мирового океана. Участвуют более 100 стран. Открыт большой советский павильон. В Центре принимают решение использовать выставку для сбора информации об Американской военной базе на острове. Возглавляет разведгруппу Иван Лысаковский.
Карьеру разведчика Григулевич начал в Аргентине, во время войны.
После Третьего раздела Речи Посполитой белорусские территории оказалась в составе Российской империи. Разведка как политический государственный институт Российской Империи не была четко структурирована до начала ХХ века.
На белорусских землях активную внешнюю разведку вел Древний Полоцк. В ход шло все: подкуп, шантаж, вербовка и даже захват заложников.
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