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Новости по тегу #Миссия секретна: история внешней разведки Беларуси

29 марта 2011 14:48

Советские разведчики рассказали о штурме резиденции президента Афганистана

29 марта 2011 14:47

Иван Лысаковский, советский разведчик: В Японии работали под прикрытием гидов-переводчиков

29 марта 2011 14:45

Белорус Иосиф Григулевич: такого уникального разведчика-нелегала не знала ни одна спецслужба мира

Белорусские партизаны первыми в СССР узнали о секретном оружии нацистов - ракетах «ФАУ»
19 марта 2011 13:14

Белорусские партизаны первыми в СССР узнали о секретном оружии нацистов - ракетах «ФАУ»

Внешняя разведка Беларуси: от Древнего Полоцка до конца 16 века
19 марта 2011 12:23

Внешняя разведка Беларуси: от Древнего Полоцка до конца 16 века