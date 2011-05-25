Новости по тегу #Гримсвотн

Накануне в Европе были отменены около 500 авиарейсов. В основном ограничения коснулись британских и ирландских аэропортов. Утром 25 мая свои воздушные гавани начала закрывать Швеция и Германия.
Правда, эксперты считают, что это не приведет к транспортному авиаколлапсу, так как распространение вулканического облака над Европой незначительно.
Ввысь поднялся 20-километровый столб дыма и пепла.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00