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Новости по тегу #Гримсвотн

25 мая 2011 10:24

Облако пепла вулкана Гримсвотн достигло Латвии. В Риге отменен первый рейс

23 мая 2011 06:47

Пепел от исландского вулкана Гримсвотн в ближайшие дни может накрыть Великобританию, Францию и Испанию

Извержение вулкана Гримсвотн в Исландии. Власти страны запретили полеты в радиусе более 200 километров
22 мая 2011 16:02

Извержение вулкана Гримсвотн в Исландии. Власти страны запретили полеты в радиусе более 200 километров