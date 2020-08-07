«Свой путь». Документальный цикл

СТВ начинает цикл фильмов, посвященных развитию независимой Беларуси.

Проект позволит по-новому оценить жизнь страны, взглянуть на нее глазами самых разных людей — от знаменитостей, деятелей культуры и звезд спорта до скромных тружеников, чей вклад в жизнь и развитие страны, может быть, не так ярок и очевиден, но не менее ценен.

Четверть века — срок более чем серьезный и для страны, и для человеческой жизни. Создатели цикла зафиксируют те перемены к лучшему, которые произошли за этот период в самых разных сферах.

Кирилл Казаков, куратор проекта «Свой путь»:

За эти годы мы действительно приобрели множество знаковых вещей как в области материального, так и нематериального наследия. Например, в конце 1990-х Несвижский замок представлял собой санаторий, а взгляните, каков он сейчас. Серьезные перемены коснулись и столицы Беларуси: было построено очень много знаковых объектов, начиная с Национальной библиотеки, отреставрирован Дворец Республики, длительное время находившийся в виде долгостроя.

Как за эти годы развивалась белорусская культура? Как менялся Минск и минчане вместе с ним? Чего достигла страна в экономической и политической сферах? Авторы цикла расскажут подробно.