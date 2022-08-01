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Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе

COVID-19. Тема, которая сегодня волнует весь мир. Беларусь – не исключение. В чём заключается белорусская стратегия борьбы с коронавирусом? Чем уникальна наша система здравоохранения? Как сказалась пандемия и получается ли бороться с вирусом в Минске и Минской области? Ответы ищите в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе»

Мнения экспертов и цифры статистики. Гости в студии – врачи, вирусологи и эпидемиологи. 

Однако главное, о чем мы рассказываем – это истории тех, кто испытал всё на себе.  

Сюжеты проекта

Застрелил и даже не с первого раза. Можно ли наказать за издевательство над сельхозживотным?
01 августа 2022 17:28

Застрелил и даже не с первого раза. Можно ли наказать за издевательство над сельхозживотным?

«Сегодня наш избыточный коечный фонд нам значительно помог»: Минздрав о наследии системы Семашко
20 мая 2020 11:44

«Сегодня наш избыточный коечный фонд нам значительно помог»: Минздрав о наследии системы Семашко

Лилия Ананич о врачах: «Огромное спасибо за системную, спокойную, конкретную работу, которая всегда отличала нашу медицину»
20 мая 2020 11:36

Лилия Ананич о врачах: «Огромное спасибо за системную, спокойную, конкретную работу, которая всегда отличала нашу медицину»

Миноблисполком о коронавирусе: «Ещё в феврале у нас был разработан план, как мы поэтапно будем вводить коечный фонд в работу»
20 мая 2020 11:12

Миноблисполком о коронавирусе: «Ещё в феврале у нас был разработан план, как мы поэтапно будем вводить коечный фонд в работу»

Минздрав о ситуации с коронавирусом: «У нас достаточный запас прочности на сегодняшний момент есть»
19 мая 2020 12:55

Минздрав о ситуации с коронавирусом: «У нас достаточный запас прочности на сегодняшний момент есть»

Елена Богдан о коронавирусе: «Нет выверенных ходов и нет единых рецептов для каждой страны. И нам всё приходится проверять на себе»
19 мая 2020 12:48

Елена Богдан о коронавирусе: «Нет выверенных ходов и нет единых рецептов для каждой страны. И нам всё приходится проверять на себе»

Главный инфекционист Минска о коронавирусе: «У нас главная цель на сегодняшний день – рано выявлять пациентов»
19 мая 2020 12:22

Главный инфекционист Минска о коронавирусе: «У нас главная цель на сегодняшний день – рано выявлять пациентов»

Минздрав об экспресс-тестах: «Нельзя уповать только на одни эти тесты. У нас всё равно остаётся ПЦР-тестирование»
18 мая 2020 10:12

Минздрав об экспресс-тестах: «Нельзя уповать только на одни эти тесты. У нас всё равно остаётся ПЦР-тестирование»

Главврач Столбцовской больницы: бесподобная молодёжь у меня в районе. Без неё, наверное, нам бы не удалось справиться со всем так, как справились
17 мая 2020 09:42

Главврач Столбцовской больницы: бесподобная молодёжь у меня в районе. Без неё, наверное, нам бы не удалось справиться со всем так, как справились

Мингорисполком: быстрее всего мы ожидали развития ковидной ситуации в Минском районе, Копыль для нас был маленьким шоком
16 мая 2020 15:59

Мингорисполком: быстрее всего мы ожидали развития ковидной ситуации в Минском районе, Копыль для нас был маленьким шоком

Главврач Столбцовской больницы о коронавирусе: «Неприятно слушать, что мы были совершенно не готовы»
16 мая 2020 15:40

Главврач Столбцовской больницы о коронавирусе: «Неприятно слушать, что мы были совершенно не готовы»

Елена Богдан о студентах-медиках: «Хочу поблагодарить. У нас будет достойная смена, будет на кого оставить нашу систему здравоохранения»
16 мая 2020 12:06

Елена Богдан о студентах-медиках: «Хочу поблагодарить. У нас будет достойная смена, будет на кого оставить нашу систему здравоохранения»