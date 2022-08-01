Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе

COVID-19. Тема, которая сегодня волнует весь мир. Беларусь – не исключение. В чём заключается белорусская стратегия борьбы с коронавирусом? Чем уникальна наша система здравоохранения? Как сказалась пандемия и получается ли бороться с вирусом в Минске и Минской области? Ответы ищите в телепроекте

Мнения экспертов и цифры статистики. Гости в студии – врачи, вирусологи и эпидемиологи.