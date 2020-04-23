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«Отец Сталинграда: могила для бессмертных»

Второй фильм документальной трилогии СТВ, посвященной важной исторической дате. Какие военные тайны хранит Могилев, и благодаря кому город на Днепре стал костью в горле завоевателя?

Кристина Яркина-Москалева, режиссер СТВ:
Мы пересмотрели около 20-30 часов хроники, чтобы найти определенные планы, определенные события, чтобы это выглядело правдиво. Даже раскопали архивы Вермахта.

Мы сделали акцент на батальные сцены. При реконструкции этих сцен участвовали непрофессиональные актеры, но, тем не менее, все было отыграно и снято реалистично, чтобы зрителю было интересно.

Эксклюзивные спикеры и, пожалуй, последние очевидцы – в фильме Анастасии Дехтяр «Отец Сталинграда: могила для бессмертных». 

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