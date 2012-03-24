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Жирафа два года жила в доме, как обычный человек!

24 марта 2012 16:13
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В южноафриканской семье МакРеев совершенно неожиданно появился необычный член семьи.

19-летний Теони в один из дней обнаружил в кустах брошенную мамой маленькую… жирафу! Детеныш был весь облеплен насекомыми, и парень тут же устроил спасательную операцию. Жирафе дали кличку Финни. Ее переселили в дом и стали выхаживать.

Она была очень аккуратной. Старалась передвигаться по коврам, чтобы не скрипели полы и все время осторожно опускала голову, чтобы вписаться в дверные проемы. А еще она быстро вжилась в человеческий быт. С удовольствием играла с хозяйскими собаками, лошадьми и очень любила примерять головные уборы.

# Необычное # Дикие животные # Фотофакт # Животные

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