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В Италии оригинально научились пополнять евро оскудневший бюджет

11 августа 2012 15:46
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Новости Италии. Итальянская финансовая полиция нашла способ, как помочь стране выйти из кризиса. Изрядно оскудевшую казну пополняют денежными изъятиями в аэропортах и пограничных КПП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о нелегальной перевозке крупных сумм. Пассажиры, чтобы не платить пошлину, прячут деньги в тайники. Но их легко находят специально обученные собаки. Таким образом с января было конфисковано свыше 41 миллиона евро. Почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

# Собаки # Фотофакт # Животные

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