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«Привет, малыш»: попугай помог полицейским найти себя, после того, как его похитили из зоомагазина

21 ноября 2015 15:01
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Новости Великобритании. Необычное ограбление произошло в Манчестере. Вор забрался в зоомагазин в 3 утра через окно и похитил 8-летнего говорящего попугая ара по кличке Чарли, после чего сел на велосипед и укатил с птицей под мышкой. Случайные свидетели сообщили об инциденте в полицию. 

Чарли искали на протяжении трёх недель. И нашли. Случайно. 

«Hello Baby!» – выкрикивал попугай, сидя на жердочке своего нового дома. 

Фирменную фразу попугая (в переводе с англ. «Привет, малыш») услышали и узнали полицейские во время обыска в соседнем с зоомагазином доме, сообщает Daily Mirror.

Похитителем оказался 46-летний Мелвин Гилл, который украл попугая «по заказу» за 30 долларов.

Приговор суда: заключение сроком на 6 месяцев и возмещение морально ущерба хозяину птицы в размере $1,5 тысячи.

Грэм Ролстон, хозяин попугая:
Когда Чарли пропал, я был буквально раздавлен. Было такое чувство, что похититель украл члена моей семьи.

«Привет, малыш»: попугай помог полицейским найти себя, после того, как его похитили из зоомагазина-1

Когда Чарли – попугай, стоимость которого составляет примерно 4 тысячи долларов – вернулся домой, у него отсутствовали перья на хвосте. 

Грэм Ролстон, хозяин попугая:
Это было ужасное ограбление, целью которого был Чарли. Он явно был очень напуган. Состояние места, откуда его украли, доказывает, что он боролся с обидчиком. Весь пол был усеян перьями, включая перья из хвоста, за которые, возможно, потянули, чтобы схватить.

«Привет, малыш»: попугай помог полицейским найти себя, после того, как его похитили из зоомагазина-4

Грэм Ролстон, хозяин попугая:
Я счастлив, что Чарли удалось вернуть. При встрече со мной он вышел из клетки и мы поздоровались. Он всё подпрыгивал и кричал: «Привет, малыш!»

Перевод: Светлана Конашевская                                      

# Домашние животные # Животные

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