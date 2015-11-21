«Привет, малыш»: попугай помог полицейским найти себя, после того, как его похитили из зоомагазина

Новости Великобритании. Необычное ограбление произошло в Манчестере. Вор забрался в зоомагазин в 3 утра через окно и похитил 8-летнего говорящего попугая ара по кличке Чарли, после чего сел на велосипед и укатил с птицей под мышкой. Случайные свидетели сообщили об инциденте в полицию.

Чарли искали на протяжении трёх недель. И нашли. Случайно.

«Hello Baby!» – выкрикивал попугай, сидя на жердочке своего нового дома.

Фирменную фразу попугая (в переводе с англ. «Привет, малыш») услышали и узнали полицейские во время обыска в соседнем с зоомагазином доме, сообщает Daily Mirror.

Похитителем оказался 46-летний Мелвин Гилл, который украл попугая «по заказу» за 30 долларов.

Приговор суда: заключение сроком на 6 месяцев и возмещение морально ущерба хозяину птицы в размере $1,5 тысячи.

Грэм Ролстон, хозяин попугая:

Когда Чарли пропал, я был буквально раздавлен. Было такое чувство, что похититель украл члена моей семьи.