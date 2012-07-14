Победитель фотоакции «Жаркий июль. Питомец месяца» - йоркширский терьер Милорд!

Йоркширский терьер Милорд - спокойный и послушный пёс. Когда нужно, он умеет подхалимничать и любит «целовать» гостей. Но больше всего он обожает...одеваться! У Милорда даже есть медаль за участие в костюмированном шоу.

Татьяна Попова, победитель фотоакции:

Он у нас большой модник. Мы ему одежду покупаем – приучили одеваться с 3-х месяцев.

Дома он с удовольствием играет с многочисленными игрушками. А вот вкусовые предпочтения не так разнообразны.

Татьяна Попова, победитель фотоакции:

Он кушает только овсянку и говядину, перемешанную в блендере, потому что у него был гастрит.

Маленькому терьеру повезло с хозяевами. Ведь совсем скоро они планируют завести ему приятеля.

Татьяна Попова, победитель фотоакции:

Боксёры мне всегда нравились, и муж не против. А с учётом того, что мы планируем в будущем ребёнка, боксёр – это то, что нужно. Собака этой породы очень любит детей. Вот мы и решили для Милорда взять именно такого друга.