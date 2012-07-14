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Победитель фотоакции «Жаркий июль. Питомец месяца» - йоркширский терьер Милорд!

14 июля 2012 16:25
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Йоркширский терьер  Милорд - спокойный и послушный пёс. Когда нужно, он умеет подхалимничать и любит «целовать» гостей. Но больше всего он обожает...одеваться! У Милорда даже есть медаль за участие в костюмированном шоу.

Татьяна Попова, победитель фотоакции:
Он у нас большой модник. Мы ему одежду покупаем – приучили одеваться с 3-х месяцев.

Дома он с удовольствием играет с многочисленными игрушками. А вот вкусовые предпочтения не так разнообразны.

Татьяна Попова, победитель фотоакции:
Он кушает только овсянку и говядину, перемешанную в блендере,  потому что у него был гастрит.

Маленькому терьеру повезло с хозяевами. Ведь совсем скоро они планируют завести ему приятеля.

Татьяна Попова, победитель фотоакции:
Боксёры мне всегда нравились, и муж не против. А с учётом того, что мы планируем в будущем ребёнка, боксёр – это то, что нужно. Собака этой породы очень любит детей. Вот мы и решили для Милорда взять именно такого друга.

# Победитель фотоакции # Фотофакт # Животные # Татьяна Попова

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