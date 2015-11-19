«Мы были больше обеспокоены состоянием хозяйки»: спасатели вытащили котенка из работающей стиральной машины

Новости Великобритании. Этой маленькой кошечке по имени Поппет всего несколько месяцев, но она уже успела потратить одну из своих девяти жизней – малышка оказалась в барабане работающей стиральной машины: хозяйка не заметила свою питомицу в корзине с грязным бельем.

Буквально через пять минут женщина услышала странные звуки, исходящие из прибора, и подумала, что машина, должно быть, сломалась.

Миссис Дорланд, хозяйка кошки:

Когда я увидела мордочку, крутящуюся в барабане, у меня просто началась истерика. На дверце стиральной машины стоит двухминутный автоматический замок, однако он не работал, и я просто отчаянно пыталась открыть ее.

Кода женщина поняла, что сама не сможет спасти кошку, позвонила в службу спасения, сообщает газета The Miror.

Миссис Дорланд:

Приехали спасатели и открыли дверцу. Они замечательные, они старались меня успокоить.

На самом деле, я не знала, нужно ли было звонить пожарным, ведь кот не застрял на дереве, или что-то вроде этого. Но все же я им позвонила, и они мне не отказали.

Гэри Сондерс, пожарный:

Впервые мне приходилось вытаскивать кота из стиральной машины. Мы прибыли достаточно быстро и вытащили кошечку, она выпрыгнула из барабана мокрая и абсолютно ошеломленная. Но еще более шокированной была хозяйка. Мы были больше обеспокоены состоянием хозяйки. Казалось, что она была немного не в себе.

Перевод: Лилия Соломенкова