Мужчина построил специальную лодку, чтобы брать с собой в путешествия своих собак

Новости США. Что хорошего в вашем хобби, если вы не можете заниматься им вместе с лучшими друзьями? К счастью, Дэвиду Бансону, хирургу-ортопеду на пенсии из Вермонта, удалось найти идеальный способ разделить своё любимое времяпрепровождение с любимыми питомцами. Теперь он может отправиться навстречу водным приключениям на каяках, в которых есть место и его собакам. Дэвид Бансон (сайту The Dodo):

Кажется, им это даже нравится. Они приходят в возбуждение, когда видят, что я собираюсь в поход и достаю каяки.

Бансону пришла в голову эта идея после того, как он заметил, как легко его первая собака Сьюзи помещалась в отсеке для багажа его каяка. Дополнение в виде «комингса» (водозащитного порога вокруг лаза или люка) помогало собаке оставаться сухой и не чувствовать неудобств по время водных прогулок. Дэвид Бансон:

Мы видели, как другие люди тоже плавали на каяках вместе с собаками, но обычно они размещались в специальных «кубриках». Это выглядело как-то неуклюже, поэтому я придумал способ получше: у каждого питомца есть своё собственное пространство, и они просто сидят и наслаждаются поездкой.

Прошло совсем немного времени и к Бансону, его жене и собаке Сьюзи присоединился ещё один член семьи – пёс Джинджер. Бансоны не хотели лишать питомца удовольствия совместных прогулок на каяках, и поэтому Дэвид снова модифицировал свою лодку. Дэвид Бансон:

Когда у нас появился Джинджер, я просто сделал в лодке ещё одно отверстие. Получился трёхместный каяк. Конечно, в нём было недостаточно места для человека, но для собаки это был идеальный вариант. Когда приходит пора собираться в путь, пушистым путешественникам нужно совсем мало времени, чтобы забраться в каяк. Хотя Бансон редко заплывает далеко от дома, собаки, кажется, понимают, как оставаться в безопасности во время путешествий.

Дэвид Бансон:

Они научились забираться в каяк самостоятельно по команде. Они садятся в лодку, и мы отправляемся. Когда мы прибываем к берегу, они продолжают сидеть, и по команде выбираются наружу. Вообще, не было случаев, чтобы они выпрыгивали из лодки в воду, несмотря на то, что представители этой породы – прекрасные пловцы. К сожалению, Сьюзи и Джинджер ушли из жизни. Но их жизнь была полна приключений благодаря Бансонам. Традицию поездок на каяках с собаками продолжают и новые питомцы. Хотя собаки, путешествующие на каяках, и не привлекают к себе так уж много внимания, главное, что сами участники этой поездки получают незабываемое удовольствие. Дэвид Бансон:

Я очень люблю моих собак, люблю их обучать. Они мои товарищи. Вместе мы прошли много километров в наших путешествиях.