Минчане кормят животных в зоопарке кока-колой и попкорном

Любое животное, как и человека, нужно кормить. Желательно несколько раз и повкуснее. В Минском зоопарке знают, что можно есть их питомцам!

Ольга Анискович, зоотехник минского зоопарка:

Животных мы кормим 2 раза в день. Например, обезьян – фруктами и овощами. Рацион разнообразный - киви, апельсины, яблоки, мандарины. А ещё орешки, семечки, печенье. Даже кашки, компотики и чаи варим.

Кормление животных в зоопарке – это целая наука. Одним яйца, мясо и овощи, другим – злаки, орехи, семечки, а особым гурманам даже шоколад. А вот заниматься самодеятельностью работники зоопарка посетителям не советуют.

Ольга Анискович, зоотехник минского зоопарка:

Люди приносят разнообразные корма. Сейчас на улице жара и это быстро портится. У одной из наших обезьян недавно было отравление. Иногда посетители пробуют накормить животных кока-колой, попкорном – тем, что сами употребляют. И не задумываются, что это нельзя есть нашим питомцам.