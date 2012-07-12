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Минчане кормят животных в зоопарке кока-колой и попкорном

12 июля 2012 15:05
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Любое животное, как и человека, нужно кормить. Желательно несколько раз и повкуснее. В Минском зоопарке знают, что можно есть их питомцам!

Ольга Анискович, зоотехник минского зоопарка:
Животных мы кормим 2 раза в день. Например, обезьян – фруктами и овощами. Рацион разнообразный - киви, апельсины, яблоки, мандарины. А ещё орешки, семечки, печенье. Даже кашки,  компотики и чаи варим.

Кормление животных в зоопарке – это целая наука. Одним яйца, мясо и овощи, другим – злаки, орехи, семечки, а особым гурманам даже шоколад.  А вот заниматься самодеятельностью работники зоопарка посетителям не советуют.

Ольга Анискович, зоотехник минского зоопарка:
Люди приносят разнообразные корма. Сейчас на улице жара и это быстро портится. У одной из наших обезьян недавно было отравление.  Иногда посетители пробуют накормить животных кока-колой, попкорном – тем, что сами употребляют. И не задумываются, что это нельзя есть нашим питомцам.

# Дикие животные # Фотофакт # Животные # Ольга Анискович

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