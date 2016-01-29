Фотофакт: жираф уникального – белого окраса живет в национальном парке Танзании

Дерек Ли, эколог: Убивать жирафов в Танзании запрещено, так как они являются национальным символом страны. Однако на незаконную продажу идет мясо любого жирафа из Тарангире, вне зависимости от его внешнего вида.

За 20 лет мы только 2 раза видели белого жирафа в Тарангире, тогда как на территории парка всего более 3 тысяч особей этих животных.

Дерек Ли (в интервью ABC News ): Это очень редкое явление.

Ли исследует жирафов в заповеднике Тарангире. Он первым снял Омо на камеру.

Ли надеется, что СМИ, рассказывающие об Омо, привлекут внимание к угрозе исчезновения популяций жирафов во всем мире. По его словам, сокращение ареала и истребление ради мяса вызвало резкое снижение количества этих животных по всей Африке. Согласно данным Фонда сохранения жирафов, в 1999 на континенте насчитывалось более 140 тысяч особей, а сегодня их осталось менее 80 тысяч.

Дерек Ли, эколог:

Занятно, что люди спрашивают об отношениях Омо с другими членами стада. Мне кажется, многим понравилось, что

сородичи Омо с более привычной окраской приняли ее.

Ведь мы в обществе добиваемся именно такой толерантности по отношению к тем, кто отличается от остальных.