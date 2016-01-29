Фотофакт: жираф уникального – белого окраса живет в национальном парке Танзании
Новости Африки. Белая самка жирафа по кличке Омо, которую обнаружили в танзанийском национальном парке Тарангире, болеет лейкизмом.
Дерек Ли, эколог, основатель Научно-исследовательского института охраны дикой природы:
Лейкизм – генетическое заболевание у животных, вызывающее частичное нарушение развития пигментных клеток. Поэтому
у Омо белая шкура с едва заметными узорами, свойственными нормальной окраске жирафа.
Ли исследует жирафов в заповеднике Тарангире. Он первым снял Омо на камеру.
Дерек Ли (в интервью ABC News):
Это очень редкое явление.
За 20 лет мы только 2 раза видели белого жирафа в Тарангире, тогда как на территории парка всего более 3 тысяч особей этих животных.
Многие опасаются, что уникальная окраска Омо может привлечь браконьеров.
Дерек Ли, эколог:
Убивать жирафов в Танзании запрещено, так как они являются национальным символом страны. Однако на незаконную продажу идет мясо любого жирафа из Тарангире, вне зависимости от его внешнего вида.
Ли надеется, что СМИ, рассказывающие об Омо, привлекут внимание к угрозе исчезновения популяций жирафов во всем мире. По его словам, сокращение ареала и истребление ради мяса вызвало резкое снижение количества этих животных по всей Африке. Согласно данным Фонда сохранения жирафов, в 1999 на континенте насчитывалось более 140 тысяч особей, а сегодня их осталось менее 80 тысяч.
Дерек Ли, эколог:
Занятно, что люди спрашивают об отношениях Омо с другими членами стада. Мне кажется, многим понравилось, что
сородичи Омо с более привычной окраской приняли ее.
Ведь мы в обществе добиваемся именно такой толерантности по отношению к тем, кто отличается от остальных.