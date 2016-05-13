Непримечательный снаружи – удивительный внутри. «Домик спасенных душ» – так волонтеры окрестили это помещение. 15 одиноких четвероногих существ нашли здесь приют.

Катя в рядах волонтёров уже год, изо дня в день девушка ухаживает за животными.

В каждом помещении живёт по несколько собак, есть и те, кто разместился на прилегающей территории. Чтобы успеть уделить внимание каждому животному, волонтёры придерживаются строгого графика.

«Волшебный домик» лечит души не только животных, но и людей. Полгода назад Алексея настигли тяжёлые жизненные испытания, но стоило парню очутиться в месте, где единственной валютой служит доброта – всё изменилось.

Десятки собак обрели любящих хозяев благодаря волонтёрам «Домика спасённых душ». Но ребята помнят каждого из пристроенных животных.

Лота, Чока, Шакира, Молли, Тося, Джесси – продолжают жить с надеждой, что протянут свою тёплую, верную лапу любящему хозяину. Эту игривую девочку зовут Мышка, её добрые глаза не позволяют пройти мимо.

Они готовы бескорыстно дарить любовь, радость и ощущение полноценной жизни. В силах человека позволить собаке сделать себя счастливее.