Черепахи: как белорусские зоологи поддерживают популяцию современников динозавров?

Новости Беларуси. Сохранить редкие экземпляры представителей фауны — задача сложная. В природе выживает сильнейший, однако человеку по силам спасти краснокнижников. О том, как белорусские зоологи поддерживают популяцию современников динозавров, материал программы Новости «24 часа» на СТВ.

С тех пор, как эта черепаха родное болото сменила на комфортабельную городскую квартиру, прошло 6 лет. В руки опытного биолога краснокнижник, которого редко встретишь в природе, попал в критическом состоянии – с кровоточащей оторванной лапой и сильно поврежденным панцирем.

Виктор Демянчик, заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:

Когда нам принесли эту черепаху, мы внимательно посмотрели и у нас сложилась вполне определенная версия: этот экземпляр попал в зубы четвероного хищника. Скорее всего, или бродячие собаки, или лисы.

В такие экстремальные ситуации болотные обитатели попадают редко. Они предпочитают уединенный образ жизни в местах, где практически не ступает нога человека. Ученые координаты черепашьих колоний тоже хранят в документах под грифом «для служебного использования».

Виктор Демянчик, заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:

Черепаха болотная в момент размножения нуждается в полном покое. Она должна выйти из воды. Она должна выбраться на очень обогреваемый участок. И на все про все уходит часов восемь.

Любителей полакомится черепашьими яйцами – хоть отбавляй: волк, лиса и даже гадюка. Разоренные кладки – нередкие находки экологов.

Александр Сербун, член Брестского отделения «Ахова птушак Бацькаушчыны»:

Вот видно скорлупки, лиса же успела поработать. У нас тут следы, что она уже порылась здесь.

Выходить из воды будущие мамы начинают вечером. Подходить в этот момент к рептилиям близко строго запрещено. На дороге четкие следы. В поисках удобного места черепаха «проходит» до километра пути. После выполнения важнейшей миссии уходит обратно в водоем. Дальше заботу о потомстве планируют взять на себя специалисты.

Александр Сербун, член Брестского отделения «Ахова птушак Бацькаушчыны»:

Вот у нас сетка с крупной ячейкой, чтобы потом черепашата смогли спокойно покинуть это место.

Такие защитные сетки не позволят хищникам полакомиться излюбленным черепашьим деликатесом. Такая практика сохранения вида древнейших рептилий применяется, например, в соседней Польше. Главное – не упустить момент.

Александр Сербун, член Брестского отделения «Ахова птушак Бацькаушчыны»:

Нужны погодные условия соответствующие. Нужен теплый летний день. Когда они вечером выходят отложить кладку, этот период непродолжительный – несколько недель.

Жизнь у болотных черепах, а они к слову – современники динозавров, никогда не была безопасной. В средние века их мясо считалось деликатесом, позже они страдали от осушения болот. Участники спасательной операции уверены: проект «Сотрудничество, как механизм решения глобальных экологических проблем» поможет уникальным рептилиям продолжить существование.