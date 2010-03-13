Женское репродуктивное здоровье: как маме правильно воспитать дочку?

Становление женщины. С какими проблемами могут столкнуться девочки в период полового созревания?

СТАНОВЛЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ

Шилова Светлана Дмитриевна, доцент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ, заместитель председателя Постоянной комиссии по охране здоровья, физической культуре, делам семьи и молодежи Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, кандидат медицинских наук:

Женское здоровье — это репродуктивное здоровье женщины от 15 до 49 лет. Любое женское здоровье закладывается еще с внутриутробного развития девочки. Каждая будущая мама во время беременности должна помнить о том, какой она будет вести образ жизни, как она будет питаться, отдыхать. Все это скажется на будущем здоровье девочки.

Когда малышка появляется на свет, то здорова она в репродуктивном плане или нет, оценивают впервые в роддоме. Врачи-гинекологи осматривают девочку, и при отсутствии патологии передают ее под мамину опеку. В первые годы жизни главная задача родителей в уходе за малышкой привить ей навыки личной гигиены.

Любовь Литвак, врач-неонатолог:

Все зависит от ухода за девочкой. Отсюда зависит ее благополучие в дальнейшем.

Валентина Шукан, координатор работы центра «Доверие», валеолог:

С момента рождения до трех лет у девочки формируются отношения с матерью - это залог будущих нормальных эмоциональных отношений. Если в этом возрасте происходит какой-то сбой, то будут проблемы во взаимоотношениях с молодым человеком, с мужем.

Светлана Павлюкова, ассистент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ:

Когда девочка идет в школу, она начинает общаться с противоположным полом, позже у нее наступает период полового созревания, в течение которого у нее происходят не только физиологические изменения в организме, но и эмоциональные, которые обусловлены гормональными изменениями в организме. Поэтому очень важно, чтобы у девочки с мамой были доверительные отношения.

Светлана Шилова:

Девочке нужно рассказывать, что такое физиология, когда у нее наступит первая менструация. Она должна знать, что если она начнет раннюю половую жизнь, то она забеременеет. А организм ее не сформирован и не готов. В этом случае может пострадать и ее здоровье, и здоровье ребенка. Мы не должны уходить от информации и не нужно бояться вопросов детей.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ ДЕВОЧКИ

Светлана Шилова:

С 15 лет девочки уже могут посещать врача-гинеколога и психолога ежегодно для оценки их общего здоровья. Девочкам здесь нужно проводить профилактику различных заболеваний. Это связано с тем, что у нас сегодня отмечается тенденция ранней половой жизни, которая может привести к негативным последствиям.

Дать ответы на все волнующие девочку вопросы о репродуктивном здоровье может детский гинеколог. Маме не только следует привести дочь к врачу, но и доходчиво объяснить, что с ней происходит. С 7 до 14 лет девочка переживает волнительный период полового созревания.

С 14 лет и до 21 года девушка окончательно формируется, как представительница прекрасного пола, как будущая мать. Разного рода проблемы и неудовлетворенности, пережитые в этот период, могут отразиться на ее будущей жизни и на состоянии здоровья.

Светлана Павлюкова:

Боли внизу живота во время менструации или накануне менструации, как правило, сопряжены с такой патологией, как альгодисминорея. Поэтому необходимо наблюдение у гинеколога и проведение качественного лечения.

Вопросы репродуктивного здоровья девушки-подростка неотделимы от проблем ее сексуального здоровья. Причем под последним подразумевается позитивное отношение к проявлению сексуальности.

Валентина Шукан:

Быть сексуальной – это не значит быть раздетой, это значит быть носителем женского начала. Благородность, кротость, умение понимать и любить других людей, в том числе, и себя - это истинная сексуальность.

Христина Шукан, волонтер:

Ошибка наших родителей заключается в том, что они боятся говорить со своими детьми. С некоторыми моими подругами родители не разговаривали об этом вообще, поэтому они приходят к нам.

Валентина Шукан:

Девочкам всегда объясняется, что если парень на первых же встречах настаивает на интимных отношениях, то девушка не должна соглашаться на продолжение отношений, если она не готова. Любовь строится на доверии и уважении, а это не любовь, это просто использование. Об этом нужно говорить, и тогда многих проблем, с которыми потом девочки приходят к гинекологу, можно избежать.

Светлана Павлюкова:

Гормоны обуславливают сексуальное поведение девочек, увеличивается либидо и не всегда в этом возрасте девочки адекватно могут оценить ситуацию, которая возникает. Поэтому мне кажется, что мама должна девочке в первую очередь объяснить о необходимости разумно взвесить, стоит ли начинать половой дебют рано, поскольку в последние годы значительно возросла частота сексуально-трансмиссивных заболеваний. Девочкам необходимо применять контрацепцию, не только направленную на нежелательную беременность, но и на профилактику заболеваний, передающихся половым путем, то есть, методы контрацепции должны быть комбинированные. Это может быть гормональная контрацепция в сочетании с барьерными методами контрацепции.

Светлана Шилова:

Учитывая то, что дети не всегда пойдут к гинекологу, у нас в республике созданы Центры дружественного отношения к подросткам . В Минске их насчитывается около 7. Первый и лучший Центр в 8 поликлинике . Там работают ведущие специалисты: детский гинеколог, психолог, эндокринолог. Чаще всего подростки обращаются по поводу своих заболеваний, девочки очень часто приходят и спрашивают, когда можно начать половую жизнь, как это скажется на их будущей жизни.

Главная цель бесед с девочками-подростками о контрацепции – профилактика нежелательных беременностей.

Светлана Павлюкова:

На подростковый организм негативно влияет прерывание беременности, и сама беременность сопряжена с развитием большого количества осложнений.

Светлана Шилова:

Прежде, чем наступит беременность, мама с папой должны посетить врача, пройти определенный перечень обследования, пропить комплекс витаминов и на этом благоприятном фоне беременеть. Лица, вступающие в брак, имеют право пройти бесплатное медицинское обследование. Можно еще пройти медико-генетическое консультирование для профилактики врожденных пороков развития.

Самая лучшая, по мнению гинекологов, беременность – это беременность запланированная. На здоровье будущего ребенка напрямую влияет образ жизни будущей мамы – ее психологическое состояние, питание, отношение к вредным привычкам. Заболевания в этом периоде могут привести к преждевременным родам, к рождению недоношенных детей, которые потом требуют большого внимания. Оптимальным возрастом для рождения первого ребенка гинекологи считают период с 20 до 25 лет.

Светлана Шилова:

У женщин, которые рожают в возрасте старше 30 лет, чаще случаются осложнения: слабость родовой деятельности, послеродовые кровотечения. Увеличивается риск операции кесарева сечения. Но необходимо отметить, что осложнений после родов встречается в 6 раз меньше, чем после операции кесарево сечения. 3-4 рождения очень положительно сказываются на здоровье женщины.

Иногда общую картину репродуктивного благополучия женщины омрачают гинекологические недуги. Залог своевременного выявления гинекологических заболеваний – регулярное посещение врача-гинеколога. Уважающая себя женщина должна делать это не реже одного раза в год, а лучше - в полгода.

Светлана Шилова:

До 35 лет основные заболевания, встречающиеся у наших женщин — это воспалительные процессы, которые имеют тенденцию к росту. Это связано с началом ранней половой жизни, отсутствием понятия контрацепции. Тяжелые воспалительные процессы нарушают репродуктивную функцию женщины, и женщина получает бесплодие.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ МЕНОПАУЗЫ

Для позднего репродуктивного возраста характерен климактерический синдром.

Светлана Павлюкова:

Женщина вступает в новую стадию в своей жизни, она должна быть готова к этой стадии, когда постепенно начинают угасать функции яичников, снижается уровень женских половых гормонов.

Раздражительность, плаксивость, агрессивность, приливы жара и потливость, перепады артериального давления…Эти признаки принято считать ранними симптомами климактерического синдрома. Со временем к ним присоединяются остеопороз, нарушения работы сердца, атеросклероз сосудов.

Светлана Павлюкова:

Бороться с некоторыми проявлениями мы можем, принимая экзогенные гормоны. Это поможет снизить частоту психовегетативных нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний.

Светлана Шилова:

Даже если климакс протекает легко, женщина должна обратиться к врачу-гинекологу чтобы получить квалифицированную консультацию и лечение.

Светлана Шилова:

У нас существует много законодательных актов, которые направлены на охрану материнства и детства. Первая программа – программа по демографической безопасности, «Кодекс о семье и браке» и пять законопроектов, которые направлены также на здоровье.

В соответствии с законом Республики Беларусь «О здравоохранении» всем беременным женщинам страны гарантируется медицинское наблюдение в государственных организациях, стационарная медицинская помощь во время и после родов, а также помощь и медицинское наблюдение за новорожденным.

Валентина Шукан:

Здоровье — это когда человек развивается гармонично, занимается спортом, не употребляет спиртные напитки, ведет здоровый образ жизни, хорошо спит и хорошо ест.