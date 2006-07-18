Прямой эфир

Жара спала, но количество обращений минчан в <скорую> не уменьшилось

18 июля 2006 14:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В последнее время число людей реагирующих на перемену погоды выросло почти в три раза. Причем, страдают от перепада температуры главным образом горожане.

Число обращений возрастает и за счет  прошедшей жары - к жалобам на артериальное давление и сердечные приступы добавились простуды и ангины. 

Не уменьшилось количество звонков по телефону  03. Бригады медиков по - прежнему работают в напряженном  режиме. Единственное, что изменилось -структура обращений. Меньше  стало вызовов по  поводу сердечных приступов, больше  - от больных с  бронхиальной астмой и хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой  системы.

Опыт показывает, что перепады климата <достанут>  в конце концов даже самый  могучий организм. Единственное по-настоящему радикальное средство - тренировка  сосудов  с помощью контрастного душа. Еще  лучше -  сауна с бассейном. Людям с ослабленным здоровьем лучше всего побыть на свежем воздухе и снизать физические нагрузки. Здоровым - попринимать антисрессовые и тонизирующие препараты.

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
18 июля 2006 07:30

Найдено средство защиты от радиации

18 июля 2006 07:27

Фильтр белорусских сигарет станет длиннее

17 июля 2006 12:47

С 17 по 21 июля должностные лица организаций здравоохранения ответят на звонки по телефону "горячей" линии