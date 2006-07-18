Жара спала, но количество обращений минчан в <скорую> не уменьшилось

В последнее время число людей реагирующих на перемену погоды выросло почти в три раза. Причем, страдают от перепада температуры главным образом горожане.

Число обращений возрастает и за счет прошедшей жары - к жалобам на артериальное давление и сердечные приступы добавились простуды и ангины.

Не уменьшилось количество звонков по телефону 03. Бригады медиков по - прежнему работают в напряженном режиме. Единственное, что изменилось -структура обращений. Меньше стало вызовов по поводу сердечных приступов, больше - от больных с бронхиальной астмой и хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Опыт показывает, что перепады климата <достанут> в конце концов даже самый могучий организм. Единственное по-настоящему радикальное средство - тренировка сосудов с помощью контрастного душа. Еще лучше - сауна с бассейном. Людям с ослабленным здоровьем лучше всего побыть на свежем воздухе и снизать физические нагрузки. Здоровым - попринимать антисрессовые и тонизирующие препараты.