Жара. С 12 до 16 часов дня лучше не выходить на улицу

О жаре и ее влиянии на наше здоровье мы поговорим с доктором. Гость студии - заместитель директора Республиканского научно-практического центра «Кардиология» Александр Булгак.

Какое сердце не выдержит жару?

Александр Булгак: Людям, которые имеют хронические заболевания (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца), жара предъявляет повышенные требования. Высокая температура способствует тому, что у людей чаще повышается артериальная давление, развиваются гипертонические кризы, чаще возникают приступы стенокардии, чаще могу возникать нарушение ритма и проводимости сердца.

Какую таблетку нужно держать под рукой?

Александр Булгак: Людям с артериальной гипертензией необходимо иметь с собой препараты для экстренного снижения артериального давления, люди, у которых ишемическая болезнь сердца, должны иметь под рукой нитроглицерин, валидол.

На здорового человека может повлиять жара?

Александр Булгак: Чрезмерная потливость, которая возникает на фоне высокой температуры, может способствовать изменению электролитного баланса в организме, что может повышать давление у людей, у которого ранее не замечалось подобных явлений.

Что делать?

Александр Булгак: Соблюдать рациональный питьевой режим, чтобы восполнять тот объем жидкости, который он теряет. Единственное, людям, у которых уже есть хронические болезни, нужно следить за рузумным балансом: большой объем жидкости тоже может способствовать повышению артериального давления. Пить лучше обычную воду, негазированную, чай, несладкие напитки, потому что сладкие и газированные напитки хуже утоляют жажду. Здоровый человек должен пить два-три литра воды в день. Темпертаура воды должна быть комнатной, может быть, прохладной, но не холодной, потому что можно простудиться из-за резкого перепада температуры.

Мороженное лучше не поглощать сразу большими порциями, одежда должна быть светлой, из натуральных тканей, с 12 до 16 часов лучше не выходить на улицу. Покупки лучше совершать или в утренние, или в вечерние часы. Не рекомендуется интенсивная физическая работа.

Есть ли ограничения в еде в жару?

Александр Булгак: Да, ограничения должны быть в сладкой пище, соленой пище, жирной пище, острой пище. Это все способствует повышению жажды, худшей переносимости жаркой погоды. Нужно увеличить количество овощей, зелени.